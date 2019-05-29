В Пентагоне считают, что Россия может сильно увеличить ядерный арсенал

Директор управления военной разведки Министерства обороны США генерал Роберт Эшли — младший заявил, что ядерный арсенал России может значительно увеличиться в ближайшие десять лет.

«Россия совершенствует свои ядерные силы. По нашим оценкам, её ядерный арсенал, скорее всего, значительно увеличится за ближайшие десять лет», — приводит ТАСС его слова.

При этом, по оценкам Пентагона, в ближайшие десять лет вдвое увеличатся и ядерные силы Китая.

«Сейчас идёт самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая», — отметил глава военной разведки США.

По его словам, в 2018 году Китай осуществил больше запусков баллистических ракет, чем любые другие страны мира.

Ранее в США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания.