Эксперт ООН заявила о высокой вероятности начала ядерной войны

Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что в настоящий момент отмечается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает Business Insider.

По её словам, во всех государствах, обладающих ядерным оружием, в настоящий момент реализуются программы ядерной модернизации. При этом ситуация с контролем над вооружениями динамично меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США.

Вместе с этим она указывает, что традиционные соглашения о контроле вооружений «разрушаются» из-за появления новых способов ведения войны, в которых всё большую роль играют вооружённые группы и частные наёмники, а также новейшие технологии. Всё это размывает грань между нападением и обороной.

«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — заключила эксперт ООН.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.

В апреле польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны.