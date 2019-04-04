Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

Короткая ссылка
Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.

По его словам, ранее Соединённые Штаты были готовы использовать ядерное оружие с целью «остановить Красную армию на территории Польши». 

Он заявил, что подобные планы существуют и в настоящее время в случае агрессии со стороны России.

Скшипчак также отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никакого шанса», именно поэтому, по его мнению Польша вступила в НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить