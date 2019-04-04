Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.

По его словам, ранее Соединённые Штаты были готовы использовать ядерное оружие с целью «остановить Красную армию на территории Польши».

Он заявил, что подобные планы существуют и в настоящее время в случае агрессии со стороны России.

Скшипчак также отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никакого шанса», именно поэтому, по его мнению Польша вступила в НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.