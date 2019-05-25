В НАТО заявили о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» от России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.

«На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», — цитирует Welt am Sonntag Столтенберга.

По его словам, «речь идёт о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность».

«Это иногда требует новых военных концепций», — добавил генсек НАТО.

Ранее глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал это заявление.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.