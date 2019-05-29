Госдеп обвинил Москву в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.

«Мы говорили и говорим, что Россия постоянно пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями... Мы обеспокоены тем, что они пренебрегают своими международными обязательствами по контролю над вооружениями», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.

Ранее директор управления военной разведки Министерства обороны США генерал Роберт Эшли — младший заявил, что ядерный арсенал России может значительно увеличиться в ближайшие десять лет.

Также сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп примет решение, будут ли США продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), в 2020 году.