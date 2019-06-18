Совет Федерации рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Если документы из Госдумы будут готовы, а я думаю, что будут, конечно, то 26 июня рассмотрим на заседании», — сказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
Ранее Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД. Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.
В конце мая российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп отметил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен существующего.
Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.