Совет Федерации рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня

Совет Федерации рассмотрит 26 июня закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если документы из Госдумы будут готовы, а я думаю, что будут, конечно, то 26 июня рассмотрим на заседании», — сказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД. Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

В конце мая российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп отметил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен существующего.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.