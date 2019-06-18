Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Отмечается, что данное решение связано с необходимостью защитить национальные интересы России. Заседание прошло во вторник, 18 июня.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении Россией действия ДРСМД. Отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДРСМД принимается президентом России. 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Говоря о ДРСМД, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать сделку, если другая сторона её нарушает. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.