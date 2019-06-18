Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
- РИА Новости
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Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДРСМД принимается президентом России.
1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Говоря о ДРСМД, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не будет соблюдать сделку, если другая сторона её нарушает.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.