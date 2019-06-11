Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями
Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
«За примерами далеко ходить не надо: это и выход Вашингтона под надуманным предлогом из ДРСМД, из иранской ядерной сделки, и нагнетание напряжённости в зоне Персидского залива, и попытки свергнуть законное правительство в Венесуэле», — уточнил Лавров.
RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.
Ранее российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ-2019 заявил, что даже союзники США не поддерживают военную интервенцию в Венесуэлу.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Соединённые Штаты уничтожают собственную идеологию, вмешиваясь в дела других стран.