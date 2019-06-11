Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на международном форуме «Примаковские чтения» заявил, что Соединённые Штаты продолжают «наносить мощные удары» по архитектуре системы международной безопасности, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны.

Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.

«За примерами далеко ходить не надо: это и выход Вашингтона под надуманным предлогом из ДРСМД, из иранской ядерной сделки, и нагнетание напряжённости в зоне Персидского залива, и попытки свергнуть законное правительство в Венесуэле», — уточнил Лавров.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Ранее российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ-2019 заявил, что даже союзники США не поддерживают военную интервенцию в Венесуэлу.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Соединённые Штаты уничтожают собственную идеологию, вмешиваясь в дела других стран.