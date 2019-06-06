Захарова указала на несоответствие внешней политики США их принципам

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Соединённые Штаты уничтожают собственную идеологию, вмешиваясь в дела других стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT, комментируя политику США в отношении Венесуэлы.
Захарова указала на несоответствие внешней политики США их принципам
  • Reuters

«США, их политическая система, превращаются в то, с чем они всегда боролись. Они всегда были за демократию и свободу во всём мире», — сказала она.

По её словам, сейчас видно прямо противоположное.

«Они уничтожают свою же идеологию, что очень печально. Это вмешательство во внутренние дела... Это чистое, 100%-ное вмешательство в дела независимого государства», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что только народ Венесуэлы вправе принимать решения по будущему своей страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ-2019 заявил, что даже союзники Вашингтона не поддерживают военного вмешательства в дела Венесуэлы.

ПМЭФ проходит 6—8 июня. 

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