Захарова указала на несоответствие внешней политики США их принципам
- Reuters
«США, их политическая система, превращаются в то, с чем они всегда боролись. Они всегда были за демократию и свободу во всём мире», — сказала она.
По её словам, сейчас видно прямо противоположное.
«Они уничтожают свою же идеологию, что очень печально. Это вмешательство во внутренние дела... Это чистое, 100%-ное вмешательство в дела независимого государства», — подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что только народ Венесуэлы вправе принимать решения по будущему своей страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ-2019 заявил, что даже союзники Вашингтона не поддерживают военного вмешательства в дела Венесуэлы.
ПМЭФ проходит 6—8 июня.