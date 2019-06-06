Путин о Венесуэле: союзники США не поддерживают военного вмешательства

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 заявил, что даже союзники США не поддерживают военного вмешательства в дела Венесуэлы.

«Нельзя вмешиваться во внутренние дела, тем более нельзя применять меры санкционного характера и так далее, потому что страдают от этого, как правило, миллионы простых граждан, которые и к властям не имеют никакого отношения. Мировая экономика страдает… Мы не одобряем и осуждаем такие действия. Тем более военное вмешательство. Это вообще катастрофа. Но, насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники США, никто не поддерживает вмешательства военного», — сказал Путин.

Ранее российский лидер прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.

Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News прокомментировал внесённый в конгресс США законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.