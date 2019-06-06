Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле
  • Reuters

«По поводу наших людей в Венесуэле. Мы в Венесуэлу официально продавали оружие, последнее время давно не продаём. И по контрактам… мы обязаны обслуживать это вооружение. Мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства, наши специалисты это и делают и делали всегда на протяжении предыдущих лет», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия обязана выполнять условия контракта, иначе на российскую сторону «будут возложены санкции определённые».

«Вот и всё, ничего там больше нет. Поэтому я, честно говоря, не знаю, вполне вероятно, что определённые работы там наши специалисты выполнили, не только военные причём… и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально там ничего не создаём, никаких опорных военных баз, не перебрасываем туда войска — этого не было никогда. Мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС», — подчеркнул он.

3 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия проинформировала Вашингтон о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы. 

Позднее в Кремле рассказали, что Москва не уведомляла США об этом. Отмечалось, что российские специалисты продолжают работать в стране.

Слова Трампа прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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