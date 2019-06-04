Лавров оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе «своих людей» с территории Венесуэлы.
Лавров оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы
  • РИА Новости

«Я удивился, когда прочёл. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочёл статью… которая уже была прокомментирована и корпорацией «Ростех», и нашим министерством», — цитирует РБК министра.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать фейком подобную информацию, он отметил: «Для меня это очевидно».

По словам Лаврова, Москва никогда не скрывала, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле. 

«Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что в данном случае появляются «вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».

3 июня Трамп заявил, что Россия проинформировала американскую сторону о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы. 

Позднее в Кремле рассказали, что Москва не уведомляла США об этом. Отмечалось, что российские специалисты продолжают работать в стране.

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