В Кремле отреагировали на слова Трампа о «выводе» россиян из Венесуэлы
- РИА Новости
«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счёт не было, да и не могло быть», — сказал Песков.
Он отметил, что в Венесуэле «есть, действительно, специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники».
«А что значит «вывела своих людей», мы не знаем», — добавил Песков.
Накануне глава США написал в Twitter: «Россия проинформировала нас о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
Ранее посольство России в Венесуэле опровергло отзыв российских военных специалистов из страны.