В Кремле отреагировали на слова Трампа о «выводе» россиян из Венесуэлы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщившего, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы», заявил, что Москва официально не уведомляла Вашингтон об этом, специалисты продолжают работать.
В Кремле отреагировали на слова Трампа о «выводе» россиян из Венесуэлы
  • РИА Новости

«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счёт не было, да и не могло быть», — сказал Песков.

Он отметил, что в Венесуэле «есть, действительно, специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники».

«А что значит «вывела своих людей», мы не знаем», — добавил Песков.

Накануне глава США написал в Twitter: «Россия проинформировала нас о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.

Ранее посольство России в Венесуэле опровергло отзыв российских военных специалистов из страны.

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