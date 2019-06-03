Посольство России опровергло отзыв военных специалистов из Венесуэлы

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Информация о том, что Россия отзывает военных специалистов из Венесуэлы, не соответствует действительности, заявил российский посол в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
Посольство России опровергло отзыв военных специалистов из Венесуэлы
  • Reuters
  • © Nacho Doce

«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что работа идёт с соблюдением имеющихся обязательств и ни о каких сокращениях речи нет.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о якобы значительном сокращении Москвой числа советников в Венесуэле.

В марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что нахождение российских специалистов в стране регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве.

Посольство поясняло, что они находятся там для обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем.

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