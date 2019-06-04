Ушаков оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы
- Reuters
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества. И сколько их на данный момент, я просто не знаю», — сказал он.
Как отметил Ушаков, Россия не комментирует вопросы своего сотрудничества с другими государствами.
По его словам, можно только догадываться, откуда президент США взял эту информацию.
«За этим сообщением какие-то домыслы о той внутренней работе, которую Россия проводит в Венесуэле», — добавил он.
3 июня Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
При этом он не стал уточнять, о ком именно идёт речь.
В Кремле, комментируя слова Трампа, отметили, что российская сторона официально не уведомляла США об этом и что российские специалисты продолжают работать в Венесуэле.