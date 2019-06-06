Путин встречается с главами международных информагентств на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие традиционно проходит без фиксированной повестки в формате «вопрос — ответ» и посвящено в основном актуальным темам внешней и внутренней политики Российской Федерации. RT ведёт прямую трансляцию.