Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в течение часа совет Госдумы рассмотрит проект закона и определит сроки его рассмотрения.
Указывается, что согласно законопроекту, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия соглашения.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что выход США из ДРСМД открыл «ящик Пандоры».
Как подчёркивал Путин, Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД.