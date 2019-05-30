Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

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Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в течение часа совет Госдумы рассмотрит проект закона и определит сроки его рассмотрения.

Указывается, что согласно законопроекту, главе государства предоставляется  право принять решение о возобновлении действия соглашения.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что выход США из ДРСМД открыл «ящик Пандоры».

Как подчёркивал Путин, Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД. 

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