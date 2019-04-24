В Белоруссии заявили, что выход США из ДРСМД открыл «ящик Пандоры»

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Выход США из ДРСМД открыл «ящик Пандоры» в Европе, заявил на Московской конференции по международной безопасности министр обороны Белоруссии Андрей Равков.
В Белоруссии заявили, что выход США из ДРСМД открыл «ящик Пандоры»
  • Reuters

«С выходом Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности открылся ящик Пандоры. Мы сегодня видим, что параллельно с созданием на территории Европы инфраструктуры противоракетной обороны идут испытания новых видов военной техники», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, гонка вооружений запущена, а «Европа лишь втягивается в эти процессы, не имея на них никакого влияния».

Как отметил Равков, над миром «повис отчётливый запах глобальной гибридной войны».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД. 

8 февраля в Госдепартаменте заявили, что «Россия начала гонку вооружений».

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