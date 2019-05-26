«Сохранение договора — не в планах США»: зачем генсек НАТО предложил России уничтожить ракеты 9М729 и «спасти» ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ещё можно спасти, если Россия выполнит поставленное Западом условие и уничтожит свои ракеты SSC-8 (9М729). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, если российская сторона не пойдёт на это, то Североатлантический альянс предпримет «соразмерный и скоординированный» ответный шаг, не связанный с развёртыванием в Европе новых ядерных ракет. Эксперты отмечают, что Запад пытается возложить вину за уничтожение ДРСМД на Москву, хотя решение выйти из договора принял Вашингтон, прикрываясь ложными заявлениями о «нарушениях» со стороны РФ. Между тем представители России неоднократно отмечали, что именно США не соблюдают соглашение, размещая в Европе элементы ПРО, которые могут использоваться для пуска ракет средней и меньшей дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ещё теоретически можно спасти, если Москва согласится с претензиями Запада и уничтожит свои ракеты SSC-8 (9М729). Такое мнение генсек Североатлантического альянса выразил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

«Времени остаётся всё меньше, но ещё не поздно, договор можно спасти», — заявил Столтенберг.

По его словам, ДРСМД перестанет существовать после намеченного на 2 августа выхода из него Соединённых Штатов (процесс был запущен 2 февраля, после чего Россия приостановила участие в договоре). Генсек НАТО вновь обвинил Москву в том, что она разработала баллистические ракеты, якобы нарушающие соглашение, и призвал Россию избавиться от SSC-8.

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Столтенберг отметил, что в 1987 году СССР за несколько недель уничтожил попавшие под ДРСМД ракеты, подчеркнув, что для такого решения нужна «политическая воля». Если же российская сторона на это не пойдёт, добавил глава альянса, то НАТО предпримет «соразмерный и скоординированный» ответный шаг, который «будет носить оборонительный характер». В частности, речь идёт о возможном заключении нового договора о контроле за ядерными вооружениями, а также об ответных действиях в сфере обычных вооружений.

При этом генсек заявил, что НАТО не собирается развёртывать в Европе дополнительные ядерные ракеты, а также не желает новой холодной войны и гонки вооружений. Вместе с тем он добавил, что альянс сможет проводить эффективную политику устрашения потенциального противника и в «мире без ДРСМД, с большим количеством российских ракет в Европе».

В рамках интервью глава альянса также анонсировал принятие новой стратегии НАТО — впервые с 1967 года.

«С 2014 года появились новые вызовы на Востоке и на Юге. Также мы видим, что Россия всё активнее применяет против Запада ядерное запугивание. Речь идёт о том, чтобы в будущем быть полностью готовыми к обороне и способными поддержать стабильность», — заявил Столтенберг, призвавший всех членов альянса «серьёзно усилить военный потенциал» и нарастить свои расходы на оборону до уровня 2% от ВВП.

Он также констатировал, что Китай становится «всё сильнее в военном отношении», и выступил за возможное подключение Пекина к новой системе контроля за вооружениями.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Yves Herman

«США договор давно не нужен»

Напомним, российская сторона последовательно отрицает все обвинения в том, что ракеты 9М729 имеют запрещённую ДРСМД дальность и нарушают соглашение. В конце января в Минобороны даже провели для иностранных атташе брифинг, в ходе которого показали военным представителям ракету и раскрыли часть её характеристик. Американские представители, впрочем, это мероприятие проигнорировали.

Москва отказывается уничтожать комплексы с ракетой 9М729 ввиду безосновательности обвинений и неприемлемости поставленного Западом ультиматума в адрес России. Вместе с тем российская сторона обращает внимание на то, что государства — члены Североатлантического альянса нарушают ДРСМД. В частности, речь идёт о том, что в Румынии и Польше размещены наземные установки ПРО, позволяющие использовать ракеты средней и меньшей дальности морского базирования. Кроме того, в учебных мишенях для таких установок используется «начинка», снятая с ранее утилизированных ракет средней и меньшей дальности. К тому же тяжёлые беспилотники могут в нарушение соглашения выполнять функции ракет запрещённого радиуса действия.

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В российском МИД подчёркивали, что Москва пока сохраняет «окно возможностей» для диалога с Вашингтоном по ДРСМД и не намерена размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе до тех пор, пока аналогичные системы не будут развёрнуты в регионе Соединёнными Штатами. Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что со стороны США «дело планомерно ведётся к дестабилизирующим развёртываниям, которые чреваты гонкой вооружений, подрывом стратегической стабильности и международной безопасности».

Об этом в конце апреля говорил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого, сейчас Запад делает акцент на силовом сценарии разрешения конфликтов интересов, хотя эпоха однополярности уходит в прошлое.

«Идёт возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из ДРСМД», — отметил Шойгу.

Комментируя последние заявления Столтенберга, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в разговоре с RT отметил, что США на самом деле не заинтересованы в сохранении ДРСМД.

«Они их не только разрабатывают, но уже и производят. Тот комплект ракет средней дальности морского базирования, которые они разместили, сегодня насчитывает более 3000 единиц и будет увеличен до 4000. В дальнейшем им потребуется какое-то количество ракет меньшей и средней дальности для ведения операции на сухопутном театре в тех районах, которых не смогут достичь ракеты морского базирования. Исходя из этих оценок, американцы решили для себя, что они будут делать это в любом случае, им договор давно уже не нужен», — заявил эксперт.

«Сохранение ДРСМД в настоящее время означает его открытое нарушение, что, конечно, бьёт по их имиджу. Вернуться к прежнему состоянию американцам не хочется — это противоречит их планам», — пояснил Подберёзкин.

Собеседник RT полагает, что Вашингтон развивал эти вооружения в расчёте на то, что в случае конфликта с Россией Европа станет «первым театром военных действий», тогда как Соединённым Штатам удастся некоторое время остаться в стороне. Кроме того, по словам специалиста, в рамках этой концепции действуют и другие американские программы, такие как создание высокоточных и маломощных ядерных боеприпасов (боеголовки W76-2) — «именно для ведения войны в Европе».

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин расценил заявления Столтенберга как «сигнал к информационной волне против России». Как напомнил эксперт, недавно руководитель Военного комитета НАТО Стюарт Пич говорил о том, что альянс не признаёт воссоединение Крыма с Россией, и обвинял Россию в агрессивности, а польский генерал Вальдемар Скшипчак называл разумной инициативой концепцию применения ядерного оружия.

«На сегодняшний день военно-политической союз, как себя величает Североатлантический альянс, чрезвычайно богат на высказывания. Всё время подчеркивают желание быть оборонительным союзом, защищать европейцев. Заявления по поводу ДРСМД ложатся в эту канву: договор, который спасает Европу, якобы нарушили мы, мы виноваты. Хотя на самом деле инициировали разрыв американцы», — подчеркнул политолог.

«Что касается возможности нового формата — его заказал Трамп. Вашингтон диктует условия. Теперь они хотят, чтобы Россия пригласила туда Китай. Китай не хочет участвовать ни в каких европейских форматах. Для этого надо раскрыть секретные данные», — добавил Кошкин.

По его словам, высказывания Столтенберга нацелены в том числе на очередные обвинения России и продавливание необходимости заключить новое соглашение.