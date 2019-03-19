В МИД заявили об отсутствии у России планов уничтожать комплексы с ракетой 9М729
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем», — указали в министерстве.
Также в МИД добавили, что американская сторона не проявила готовности к продолжению диалога ради сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и зациклилась на заведомо неприемлемом ультиматуме в адрес России.
23 января Министерство обороны провело брифинг, во время которого впервые показало ракету 9М729 иностранным военным атташе.