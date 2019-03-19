В МИД заявили об отсутствии у России планов уничтожать комплексы с ракетой 9М729

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона не намерена уничтожать свои комплексы с ракетой 9М729.
В МИД заявили об отсутствии у России планов уничтожать комплексы с ракетой 9М729
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем», — указали в министерстве.

Также в МИД добавили, что американская сторона не проявила готовности к продолжению диалога ради сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и зациклилась на заведомо неприемлемом ультиматуме в адрес России.

23 января Министерство обороны провело брифинг, во время которого впервые показало ракету 9М729 иностранным военным атташе.

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