В МИД заявили об отсутствии у России планов уничтожать комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона не намерена уничтожать свои комплексы с ракетой 9М729.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем», — указали в министерстве.

Также в МИД добавили, что американская сторона не проявила готовности к продолжению диалога ради сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и зациклилась на заведомо неприемлемом ультиматуме в адрес России.

23 января Министерство обороны провело брифинг, во время которого впервые показало ракету 9М729 иностранным военным атташе.