«Сохраняются глубокие расхождения»: как прошли переговоры России и США по вопросам стратегической стабильности

Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл переговоры с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон. В ходе прошедшей в Праге встречи обсуждались вопросы, связанные с восстановлением диалога по стратегически важным вопросам. По словам российского дипломата, важен сам факт возобновления контактов по ключевым вопросам, хотя позиции Москвы и Вашингтона серьёзно расходятся практически по всем проблемам в сфере контроля над вооружениями. При этом ранее Рябков назвал маловероятной реанимацию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и исключил возможность новых сделок с США по контролю над вооружениями, пока Вашингтон «не будет к этому готов». Эксперты также скептически относятся к перспективам переговоров по стратегической стабильности, поскольку политика США в последние годы направлена на её последовательное разрушение.

В среду, 12 июня, в Праге прошли консультации по вопросам стратегической стабильности между замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Эта встреча двух высокопоставленных дипломатов стала первой после выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и последовавшей за этим приостановки РФ исполнения своих обязательств по соглашению.

По итогам переговоров Рябков отметил, что у российской стороны не было больших ожиданий от этой встречи. Однако сам факт того, что переговоры состоялись и прошли «в позитивной тональности», заслуживает внимания, полагает дипломат.

«Сохраняются серьёзные, очень глубокие расхождения в подходах наших стран практически ко всем вопросам, составляющим сегодня повестку дня в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, долго отсутствовали контакты в этом формате и специализированный диалог по данным вопросам», — констатировал он.

Замминистра сообщил журналистам, что в ходе переговоров обратил внимание американских коллег на контрпродуктивность длительных перерывов в подобных контактах. Вместе с тем по итогам консультаций не был сформирован какой-либо календарь встреч, порядок дальнейших действий или некая дорожная карта.

«Мы получили определённые импульсы от американцев по некоторым конкретным сюжетам, взяли их в домашнюю проработку, будем формировать позицию», — добавил Рябков.

Он также рассказал, что на встрече не поднимался вопрос возможной встречи президентов России и США на полях саммита G20, который пройдёт в Осаке в конце июня. «Никаких дополнительных новостей и сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило», — отметил дипломат.

В свою очередь, Томпсон назвала «откровенной» прошедшую встречу, которая стала уже четвёртой в 2019 году. Дипломат рассказала, что в ходе консультаций она подняла ряд вопросов, связанных с национальной и международной безопасностью, по которым Вашингтон хотел бы вести «более конструктивный диалог» с Москвой.

Another candid meeting w/ Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov, our 4th meeting this year. Today in Prague I raised a range of US national security priorities & strategic security issues on which the US would like to engage in a more constructive dialogue with Russia. — U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) June 12, 2019

«Сложилась ситуация, в которой угрозы растут»

В преддверии переговоров замглавы внешнеполитического ведомства отмечал, что намерен обсудить с Томпсон множество вопросов — от проблематики Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который истекает в 2021 году, до ситуации вокруг соглашения о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По словам Рябкова, российская сторона рассчитывает на то, что консультации в Праге станут не «одноразовым мероприятием», а началом определённого процесса. «По крайней мере, на это нас настраивают наши руководители», — цитирует дипломата ТАСС.

Вместе с тем в опубликованном накануне интервью изданию The Wall Street Journal Рябков назвал маловероятной реанимацию ДРСМД и исключил заключение с Соединёнными Штатами новых сделок по контролю над вооружениями «до тех пор, пока США не будут к этому готовы».

«Сейчас мы находимся в точке (отношений. — RT), которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо со времён даже самых худших дней холодной войны. Дело в том, что тогда мы ещё могли как-то прогнозировать дальнейший ход событий. Сейчас же всё настолько переменчиво и непредсказуемо,.. что сложилась ситуация, в которой угрозы растут», — констатировал дипломат.

Он добавил, что, несмотря на существующие разногласия, российские власти «верят в отношения с США», добавив, однако, что в них «нет места чудесам». При этом Рябков отметил, что улучшению отношений двух стран мог бы способствовать ряд шагов, включая отказ от практики высылки дипломатов и закрытия дипмиссий, а также пересмотр ряда случаев, когда российские граждане были осуждены по политически мотивированным делам.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус в беседе с WSJ обвинила Россию в том, что именно действия Москвы в последние годы (включая «вмешательство» в выборы 2016 года и внутриукраинский кризис) послужили причиной ухудшения отношений между двумя странами.

Встреча Сергея Рябкова с Андреа Томпсон на полях Конференции стран ядерной «пятёрки» в Пекине, январь 2019 года

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«Никакого элемента логики здесь нет»

Замглавы российского МИД также рассказал РИА Новости, что пока нет какой-либо конкретики относительно перспектив встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Так он прокомментировал прозвучавшее накануне заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о намерении Трампа встретиться в Осаке с Путиным и Си Цзиньпином.

«Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей. Но контакты такого уровня не готовятся в принципе путём обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определённая дипломатическая работа, определённые усилия», — пояснил Рябков.

«С американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счёт», — добавил дипломат.

Рябков пояснил, что российская сторона будет ориентироваться на определённые шаги со стороны США. Причём если их не последует, то встреча Путина и Трампа в Осаке может вовсе не состояться. В противном случае она, скорее всего, пройдёт «на ногах».

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Добавим, что в кулуарах форума «Примаковские чтения» замминистра иностранных дел заявил о намерении в ходе встречи с Андреа Томпсон донести до американской стороны позиции России о нереалистичности требований, которые Вашингтон выдвигает Москве по тематике ДРСМД.

«Никакого элемента логики здесь не присутствует, никакого отношения к реальности эти требования не имеют и не могут иметь... Все прекрасно знают, что никаких положений договора Россия не нарушала, требовать от нас в одностороннем порядке уничтожить ракету 9М729 — это по большому счёту волюнтаристский приём, который продиктован совсем другими соображениями», — отметил Рябков.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на том же форуме, констатировал, что своими действиями Соединённые Штаты продолжают «наносить мощные удары» по архитектуре системы международной безопасности, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны.

«Сегодня в попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений при согласии или прямой поддержке своих союзников, США... стремятся разрушить или подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями, сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира», — подчеркнул Лавров.

«Одна из сторон делает всё для уничтожения стратегической стабильности»

Комментируя перспективы переговоров с США по вопросам стратегической стабильности, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что эта тема не теряет своей актуальности в международных отношениях с конца 1980-х годов.

«Проблема непростая, и во многом она завязана на системе противоракетной обороны. Создавая ПРО, США в одностороннем порядке эти риски для себя уменьшали. В своё время, когда достигли договорённости по стратегической стабильности, тогда же была договоренность о взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. С тех пор прошло 30 лет почти, и к этой теме особенно не возвращались», — напомнил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что вся современная военная политика Соединённых Штатов была нацелена на разрушение этой стратегической стабильности. В этом смысле переговоры по данному вопросу вызывают определённый скепсис.

«Если одна сторона делает всё, чтобы эту стратегическую стабильность уничтожить, то какой смысл вести переговоры о её сохранении... Такие переговоры со стороны США нацелены на то, чтобы ограничить развитие наших перспективных систем вооружений», — добавил Подберёзкин.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также довольно скептически оценил перспективы возвращения к ДРСМД и будущего СНВ-III. Он объяснил это тем, что Вашингтон последовательно выходит из международных соглашений, начиная с договора по ПРО.

«Пока тенденции, которые исходят из Вашингтона, противоречат этим договорам. Увеличивается рекордный военный бюджет, есть попытка навязать гонку вооружений, говорится о возможности использования тактического ядерного оружия, приостановилось исполнение ДРСМД», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на пролонгацию соглашения СНВ-III остаётся «катастрофически мало времени», поскольку для этого нужна работа как на уровне экспертов, так и на уровне властей двух стран. Пока эта деятельность не ведётся, и несмотря на некоторые заявления, звучащие из Вашингтона, о готовности к работе над вопросом стратегической стабильности, реальных действий со стороны США нет.