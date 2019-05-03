«Настрой на активизацию диалога»: что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе Белого дома и продолжалась около полутора часов. Сообщается, что главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты также коснулись ключевых проблем международной повестки дня, включая урегулирование ситуации в Венесуэле и на Украине, денуклеаризацию Корейского полуострова, вопрос контроля над ядерными вооружениями и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Как в Кремле, так и в Белом доме положительно оценили итоги переговоров, которые носили «деловой и конструктивный» характер.

В пятницу, 3 мая, по инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа продолжалась почти полтора часа.

Отмечается, что президенты обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, сделав акцент на экономическом сотрудничестве. При этом лидеры высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей между Вашингтоном и Москвой.

«Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности», — сообщили в Кремле.

Главы государств также коснулись ключевых проблем международной повестки дня, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и урегулирование ситуации на Украине и в Венесуэле. В частности, Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об основных итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла 25 апреля во Владивостоке.

Также по теме Денуклеаризация, санкции и сотрудничество: о чём говорили Путин и Ким Чен Ын на переговорах во Владивостоке Во Владивостоке прошёл саммит лидеров России и Северной Кореи. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз, после чего...

При этом российский лидер подчеркнул, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств по разоружению должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею.

«С обеих сторон отмечена важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове», — отметили в Кремле.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы российский лидер подчеркнул, что только сами жители Боливарианской Республики вправе определять будущее своей страны. При этом внешнее вмешательство во внутренние дела и тем более попытки силовой смены власти подрывают перспективы политического урегулирования кризиса в этой латиноамериканской стране, добавил Путин.

В Кремле также рассказали, что в ходе телефонного разговора лидеры затронули тему Украины в контексте недавних президентских выборов в этой стране. Российский лидер акцентировал своё внимание на том, что новому киевскому руководству необходимо предпринять реальные шаги по выполнению Минских соглашений, которые имеют ключевое значение для урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер», — подытожили в пресс-службе Кремля.

«Очень продуктивный разговор!»

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что наряду с вышеназванными темами лидеры России и США также обсуждали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, возможность заключения нового многостороннего ядерного соглашения, в которое Вашингтон рассчитывает включить Китай, или же вероятное продление действующего договора СНВ-III.

Позднее сам Дональд Трамп высоко оценил итоги телефонных переговоров с российским лидером, подчеркнув важность выстраивания диалога с Москвой и Пекином.

«Провёл продолжительную и очень хорошую беседу с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, поладить с Россией, Китаем и всеми остальными — это хорошо, а не плохо. Обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и даже «надуманное российское дело». Очень продуктивный разговор!» — написал Трамп.

....We discussed Trade, Venezuela, Ukraine, North Korea, Nuclear Arms Control and even the “Russian Hoax.” Very productive talk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2019 г.

Комментируя итоги переговоров, пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что у лидеров России и США пока нет согласованных планов по организации новой личной встречи. Напомним, что в предыдущий раз Путин и Трамп встречались в июле 2018 года на саммите в Хельсинки. После этого несколько раз заходила речь о подготовке новых переговоров, однако пока что они не состоялись.

«Мне неизвестно ни о какой предстоящей планируемой встрече двух президентов. Однако знаю, что госсекретарь Помпео, как ожидается, встретится со своим (российским. — RT) коллегой на будущей неделе. Посмотрим, что произойдёт после этого, после этих переговоров», — цитирует ТАСС Сару Сандерс.

Также по теме «Фигурант №1»: как внутриполитические проблемы влияют на позицию Трампа в отношении России Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной отмены встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на...

По словам политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, значимость прямых переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложно переоценить, поскольку мировая стабильность сегодня во многом зависит от тех или иных договорённостей между США, Россией, Китаем, а иногда и Индией.

«Остальные либо не имеют существенной значимости, либо находятся в лагере одной из этих стран. Когда говорится о встречах, о телефонных разговорах представителей великих держав, у которых есть сложности во взаимоотношениях, это всегда хорошо. Значит, президенты понимают, что от них зависит мировая стабильность», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что если у президента России «развязаны руки» в части личных встреч с лидерами других стран (это не повлияет на его рейтинг внутри РФ), то у Трампа гораздо меньше пространства для манёвра из-за внутриполитической обстановки в США. Поэтому телефонный разговор с Путиным — это пока чуть ли не максимум, на который глава Белого дома может пойти, чтобы вновь не быть обвинённым в «порочных связях с Кремлём». В связи с этим собеседник RT выразил мнение, что до возможного переизбрания Трампа на второй срок ожидать его личной встречи с Путиным не стоит.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном постоянно продолжаются на разных уровнях.

«Мы периодически получаем скудные коммюнике. На мой взгляд, это связано с тем, что у руководителей двух государств есть вопросы, которые хотелось бы обсуждать без широкой огласки, именно поэтому это телефонные беседы, переговоры с помощью посредников, а не публичные встречи, к которым было бы приковано внимание СМИ, после которых возникали бы ненужные домыслы», — рассказал Солонников.

Он добавил, что президенты должны согласовать позиции по целому ряду важнейших вопросов, в том числе кризису в Венесуэле, ситуации вокруг КНДР, последствиям публикации доклада Мюллера, и другим.

«Это основные проблемы, а что ещё обсуждали президенты, мы не знаем. И наверное, нам и не нужно знать. Когда решения воплотятся в конкретные действия, нам будет объявлено», — подытожил эксперт.