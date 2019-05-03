«Гуаидо не оправдывает надежд»: почему нарастают разногласия в блоке противников легитимных властей Венесуэлы

Ряд американских, европейских и латиноамериканских политиков призывают администрацию Трампа отказаться от военного вторжения в Венесуэлу и сменить тактику в отношении Каракаса. Заявления американского руководства о возможном военном решении вопроса в этой стране всё чаще не находят понимания у союзников Вашингтона — Европа настаивает на мирном решении конфликта, а страны Латинской Америки не готовы к эскалации напряжённости, поскольку поддержка интервенции США может стоить им внутриполитической стабильности. Даже в руководстве Бразилии — одного из главных союзников США в давлении на Каракас — нет единства по этому вопросу. Эксперты отмечают, что государства, изначально поддержавшие лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, недооценили президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, и теперь стараются изменить свою позицию.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моурау считает, что попытка лидера протестов в Венесуэле Хуана Гуаидо сместить президента страны Николаса Мадуро была «не лучшим и, возможно, преждевременным решением». Об этом, как сообщает Reuters, бразильский государственный деятель заявил в интервью местному Radio Gaucha.

Вице-президент, ранее занимавший пост бразильского военного атташе в Каракасе, также отметил, что в вооружённых силах Венесуэлы появляются те, кто готов поддержать Гуаидо, однако это касается лишь низших чинов. В то же время высшее военное командование, которое Гуаидо надеялся переманить на сторону оппозиции, сохраняют верность Мадуро, сообщил Моурау.

«Мы не видим свет в конце туннеля в ситуации вокруг Венесуэлы», — передаёт его слова Radio Gaucha.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моурау

Reuters

© Ricardo Moraes

В противовес президенту

Позиция Амилтона Моурау, отмечают журналисты, прямо противоречит тому, что ранее говорил президент Бразилии Жаир Болсонару. Он заявлял, что неудачная попытка военного переворота, предпринятая Гуаидо, — ещё не поражение, и у бразильского руководства есть информация о расколе в рядах венесуэльских военных.

Напомним, 30 апреля Хуан Гуаидо объявил о переговорах с военными и старте финальной стадии операции «Свобода» по смене власти в Венесуэле. Однако Гуаидо и его сторонников поддержала лишь небольшая группа силовиков. Неподалёку от авиабазы Карлота произошли столкновения противников и сторонников действующей власти. Руководство страны заявило о попытке госпереворота.

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В конечном итоге попытка оппозиционеров поднять военных против законного президента закончилась провалом, несмотря на открытую поддержку, которую действиям оппозиционеров оказали США. С начала 2019 года Соединённые Штаты заявляют, что считают легитимным лидером Венесуэлы именно Гуаидо — спикера Национальной ассамблеи страны, провозгласившего себя президентом.

Теперь, по мнению бразильского вице-президента, Гуаидо стоит опасаться ареста. Амилтон Моурау также подчеркнул, что Бразилиа не будет вмешиваться в дела соседней страны, хотя и пристально следит за развитием событий в Венесуэле.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов отметил, что Моурау, генерал в отставке, выражает позицию бразильских военных, не заинтересованных в эскалации напряжённости в Венесуэле и в военной интервенции против этой страны.

«Болсонару (президента Бразилии. — RT) уже несколько раз останавливали его же военные, — заявил Мартынов в интервью RT. — Американцы хотят создать антимадуровскую коалицию, и Болсонару здесь очень старается. Но у него мало что выходит».

Ранее в интервью телеканалу Fox Business госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «военная акция (против Венесуэлы. — RT) возможна». Как отмечает Washington Examiner, 2 мая и.о. министра обороны США Патрик Шанахан и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд отменили поездку в Европу для того, чтобы заняться изучением военных планов в отношении Венесуэлы.

Стоит отметить, что Бразилия является одним из главных союзников США в давлении на Каракас. К примеру, выступая перед американским конгрессом 1 мая 2019 года Шанахан подчеркнул, что американские военные придерживаются «регионального подхода», согласовывая свои планы с Бразилией и Колумбией.

Критика из конгресса

Однако на фоне неудачных попыток проамериканской оппозиции сменить власть в Каракасе всё больше представителей американского истеблишмента выражают недовольство американской политикой в отношении Венесуэлы, отмечает Reuters.

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В частности, речь идёт о членах Демократической партии, которые начинают критиковать курс Трампа как слишком жёсткий и прямолинейный.

Так, сенатор Боб Менедес из комитета верхней палаты конгресса по международным делам заявил, что США должны подключить больше стран к давлению на Венесуэлу, а также изолировать Россию и Китай. Он отметил, что введённые Вашингтоном санкции против Каракаса пока не пользуются широкой международной поддержкой.

Конгрессмен Дэвид Сисилин предложил исполнительной власти «пересмотреть» свою риторику в отношении Каракаса, так как её якобы использует Мадуро в своей «пропаганде».

В свою очередь, конгрессмен Том Малиновский призвал администрацию Трампа быть осторожнее в выражениях.

«Это настоящее народное демократическое восстание, — заявил Малиновский Reuters. — Соединёнными Штатами оно не возглавляется. Но нам в Вашингтоне не следует делать высказывания, в которых содержался бы хоть малейший намёк на обратное».

Из конгресса раздаются и более радикальные голоса, особенно со стороны левой части демпартии. Так, по информации The Washington Examiner, 1 мая конгрессвумен Ильхан Омар заявила, что в бедственном положении народа Венесуэлы виновата в том числе санкционная политика Соединённых Штатов.

Конгресвумен Ильхан Омар

Reuters

© Aaron P. Bernstein

«Такого рода запугивание и введение санкций с перспективой вторжения в целях смены власти не идут на пользу народам таких стран, как Венесуэла, и уж точно не идут на пользу Соединённым Штатам и не соответствуют их интересам», — подчеркнула политик.

Как отмечает американское издание The National Review, два других наиболее известных лидера левого крыла американских демократов сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес предпочитают не высказываться в поддержку ни одной из сторон венесуэльского конфликта.

Другой известный политик-демократ — конгресвумен от Гавайев Тулси Габбард — заявляла ранее, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, «назначая победителей и проигравших».

В свою очередь, 3 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец заявил в интервью газете Miami Herald, что он призывает к «сдержанности» в том, что касается возможного вторжения США в Венесуэлу.

За два дня до этого известный и часто цитируемый президентом Трампом телеведущий Fox News Такер Карлсон поставил под сомнение необходимость военной операции в Венесуэле и вообще приложения усилий по свержению Мадуро. Санкции против Венесуэлы, по его словам, уже привели к росту цен на газ в самих США, а новая война приведёт к необходимости принимать «миллионы» новых мигрантов.

«Всё пошло прахом»

На фоне заявлений о возможности военного решения венесуэльского кризиса, звучащих из Вашингтона, многие англоязычные СМИ отмечают, что прежний курс Трампа в отношении Каракаса оказался неудачным.

«Оправдается ли авантюра Гуаидо? — задаётся вопросом Foreign Policy. — Лидер венесуэльской оппозиции не смог заручиться поддержкой военных, достаточной для свержения Николаса Мадуро, а Вашингтон своими политическими мерами не облегчает ему задачу».

«На фоне сохранения власти в руках Мадуро возникают вопросы о роли США в Венесуэле», — отмечает The New York Times.

«Как стал срываться изощрённый план по свержению президента Венесуэлы, — рассказывает The Atlantic. — США решили, что для ухода Мадуро сложились все условия. А потом всё пошло прахом».

Впрочем, у идеи свержения Мадуро остаются и сторонники, например, в британском журнале The Ecomomist.

«Как избавиться от Николаса Мадуро, — гласит заголовок издания. — Похоже, что попытка свержения диктатора не увенчалась успехом. Нужна ещё одна».

«У американских политиков высшего эшелона нет монолитного мнения по поводу Венесуэлы, — заявил в беседе с RT директор Латиноамериканского центра Уго Чавеса Егор Лидовской. — Такие «ястребы», как Джон Болтон, продвигают идею о военном вторжении. Но эта стратегия потерпела поражение. Они недооценили президента Николаса Мадуро. То, что происходит сейчас, похоже на слабые попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Гуаидо не оправдывает надежд и действует очень нелепо, для США ставить на него — проигрышный вариант».

По словам Бориса Мартынова, всё больше голосов в США призывает администрацию Трампа проводить более взвешенный курс в отношении Венесуэлы, «потому что сейчас это не политика, а шантаж и напор». Однако, по словам эксперта, изменить риторику Трампу мешают внутриполитические факторы.

«Трамп очень хочет повысить свой рейтинг, хочет выглядеть брутальным», — подчёркивает политолог.

Нерешительные союзники

3 мая немецкий министр иностранных дел Хайко Маас на встрече со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом заявил, что ЕС нацелен на мирное решение конфликта в Венесуэле, хотя и заявил, что не исключает принятия новых ограничительных мер против Венесуэлы. В свою очередь, Эбрард подчеркнул, что Мехико выступает против любой интервенции в Боливарианскую республику.

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Ранее глава Европейской дипломатии Федерика Могерини говорила о том, что в случае расширения санкций против Венесуэлы ЕС будет вводить ограничения только против отдельных лиц. Для сравнения, санкции США затрагивают целые отрасли венесуэльской экономики: нефтяное эмбарго, санкции против отраслей по добыче драгоценных металлов и банковского сектора страны.

1 мая посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера в интервью агентству РИА Новости заявила, что позиция европейских стран, ранее вместе с США поддержавших Хуана Гуаидо, стала более реалистичной на фоне провала попыток последнего взять власть в свои руки.

«Те страны, которые признали Гуаидо, впоследствии начали понимать, что он теряет влияние, что он никакой не президент, и начали сдавать назад в своих позициях, обходить некоторые заявления о признании. Потом начали менять свой нарратив, что они, мол, признали «способность» Гуаидо созвать выборы или его полномочия как главы парламента, и тому подобное, — цитирует РИА Новости заявление венесуэльского дипломата. — Они просто начали перефразировать свои признания, чтобы сделать их более реалистичными».

Протесты в Венесуэле

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

Как отмечает Егор Лидовский, даже те страны Латинской Америки, руководство которых резко критикует Каракас и поддерживает США, не готовы к эскалации напряжённости вокруг Венесуэлы. Для них поддержка военной интервенции США в эту страну может стоить внутриполитической стабильности — в регионе не любят североамериканских «гринго», и левая оппозиция постарается использовать это недовольство, чтобы сместить «правые» правительства, если те поддержат возможное американское вторжение.

«Одно дело — поддержать США на словах, а другое — на деле, отправить людей на смерть и создать революционную ситуацию внутри собственной страны», — подчёркивает политолог.

По мнению Лидовского, усилия России по предотвращению реализации военного сценария в Венесуэле имеют очень большие шансы на успех.

«Если победит партия мира, у которой есть шанс, можно ожидать, что США изменят тактику в отношении Венесуэлы. Несмотря на грозные заявления, Трамп не имеет желания ввязываться в войну», — утверждает эксперт.