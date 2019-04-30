«Имперская агрессия»: власти Венесуэлы обвинили США в попытке устроить госпереворот

США стоят за попыткой госпереворота в Венесуэле, заявили в Каракасе. Как отмечают власти Боливарианской Республики, небольшая группа военных перешла на сторону лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и теперь противостоит правительственным войскам. Ранее Гуаидо призвал военных выступить против Николаса Мадуро и объявил о начале финальной фазы операции «Свобода». Россия, Куба, Испания и Турция призвали не допустить кровопролития, тогда как США и Организация американских государств поддержали оппозицию.

США пытаются устроить в Венесуэле государственный переворот, заявила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

«Правительство США нагло и аморально признаёт своё авторство преступной попытки переворота в Венесуэле. Они демонстрируют всему миру желание разрушить нашу родину. Венесуэльский народ продолжит мирно противостоять попыткам имперской агрессии», — написала Родригес в Twitter.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил о переходе к заключительной части операции «Свобода», направленной на свержение Мадуро.

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — заявил он в Twitter.

Власти Венесуэлы примут меры против небольшой группы военных, которые поддержали провозгласившего себя президентом страны спикера парламента Хуана Гуаидо, сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

«В настоящее время мы противостоим небольшой группе военнослужащих-предателей, которые расположились на транспортной развязке Дистрибуидор Альтамира для осуществления государственного переворота, направленного против Конституции и мира в республике, и дезактивируем эту группу», — написал он в Twitter.

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 апреля 2019 г.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что военное руководство Венесуэлы верно законным властям.

«У нас должны быть стальные нервы! Я разговаривал с командующими всех сил страны, они продемонстрировали свою полную лояльность народу, Конституции и родине. Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим», — написал он в Twitter.

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 апреля 2019 г.

Подавляющее большинство военнослужащих остаются верными законным властям страны, подтвердил министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес.

«Боливарианская армия твёрдо поддерживает Конституцию и законную власть. Все военные части, размещённые в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», — написал он в Twitter.

Родригес призвал людей оставаться в готовности, пока вооружённые силы борются с попыткой переворота.

Как сообщает телеканал TVVenezuela, сторонники Гуаидо вышли на улицы Каракаса и штата Карабобо. По данным гостелеканала VTV, к президентскому дворцу пришли сторонники Мадуро, которые намерены защищать президента.

Reuters

© Manaure Quintero

При этом военная база Ла-Карлота, на которой Гуаидо якобы записал обращение с призывом свергнуть власти, остаётся под контролем Каракаса. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес. Тем временем у самой базы собираются сторонники Гуаидо.

«Абсолютно все военные подразделения и сама военная база остаются верными президенту Николасу Мадуро и поддерживают Конституцию», — приводит его слова ТАСС.

«США понимают, что нужен катализатор»

Открытое противостояние началось в Венесуэле в связи с тем, что у США не получилось обеспечить захват власти мирным путём, убеждён профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

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«Если затягивается процесс передачи власти, то США прекрасно понимают, что нужен определённый катализатор, который ускорит процесс. В данном случае только насильственные действия могут способствовать захвату власти», — сказал он RT.

Судаков напомнил, что Вашингтон аналогичным образом свергал власти в других государствах — провоцировал столкновения, чтобы затем, используя СМИ, дискредитировать законное руководство.

«Их принцип цветных революций состоит в том, что нужно создать систему, когда прольётся кровь, а дальше с помощью СМИ нужно раскручивать любые кровавые события. То есть показывать, какое чудовище Николас Мадуро, как он допустил кровопролитие и т. д.», — подчеркнул эксперт.

Затем, когда будет создано оправдание, США могут начать уже собственное вторжение в Венесуэлу, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«На самом деле основное, на что она рассчитывает, — это военная помощь извне. Другое дело, кто будет предоставлять эту помощь — будут это делать какие-либо государства по просьбе США или Соединённые Штаты сами напрямую вмешаются», — подчеркнул он.

«Цель — наполнить страну насилием»

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в Венесуэле. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране», — сказал он.

МИД России выступил с осуждением действий оппозиции. Российское внешнеполитическое ведомство призвало отказаться от насилия.

«Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в чётком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне», — говорится на сайте МИД России.

С осуждением попытки военных совершить переворот выступил также председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

«Мы отвергаем это движение к госперевороту, цель которого наполнить страну насилием. Предатели, которые поставили себя в авангарде этой подрывной деятельности, использовали войска и полицию с оружием на дороге у города, чтобы вызвать беспорядки и террор», — написал кубинский лидер в Twitter.

Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCubahttps://t.co/n1jIoABPvi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 30 апреля 2019 г.

С призывом не допустить кровопролития выступило и испанское правительство. Официальный представитель кабмина Испании Исабель Селаа заявила, что Мадрид «не поддерживает никакого военного переворота».

«Мы всеми силами желаем, чтобы не произошло кровопролития, мы поддерживаем демократический и мирный процесс в Венесуэле. Мы призываем к немедленному проведению выборов нового президента», — сказала она.

Анкара также осудила попытку смены власти в Венесуэле недемократическим путём. Как сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, проблемы в Боливарианской Республике следует решать путём диалога.

«Мы были обеспокоены новостями из Венесуэлы о попытках нарушения конституционного порядка. Мы против попыток сменить законные правительства недемократическими методами. Выступаем за решение проблемы в стране путём диалога, мы всегда рядом с народом Венесуэлы», — написал Чавушоглу в Twitter.

В то же время генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал поддержать военных, выступивших против руководства Венесуэлы.

«Мы приветствуем присоединение военных к защите Конституции и президенту Хуану Гуаидо. Необходима полная поддержка процесса перехода к демократии мирным путём. ОАГ вместе с Венесуэлой», — написал он в Twitter.

В поддержку военных, выступивших против Мадуро, высказался и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Венесуэльские военные должны защищать Конституцию и венесуэльский народ. Они должны защитить Национальную ассамблею и законные институты от узурпации демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — заявил он.

Отметим, что Венесуэла неоднократно осуждала ОАГ за проамериканскую позицию. Так, Мадуро, комментируя выход Каракаса из организации, назвал её «министерством колоний США».

«Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ «прощай», — написал он 28 апреля в Twitter.