Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

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Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода». Об этом он написал в Twitter.
Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»
  • Reuters

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — говорится в сообщении.

По его словам, конец узурпации «необратим».

Он добавил, что национальная армия «приняла верное решение».

Ранее Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что 1 мая в Венесуэле пройдёт «самая многочисленная в истории» акция протеста.

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