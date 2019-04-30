Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»
- Reuters
«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших ВС, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — говорится в сообщении.
По его словам, конец узурпации «необратим».
Он добавил, что национальная армия «приняла верное решение».
Ранее Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что 1 мая в Венесуэле пройдёт «самая многочисленная в истории» акция протеста.