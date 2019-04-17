«США хотят вернуть потерянные позиции»: как Южная Америка раскололась на два политико-экономических блока

Бразилия покидает Союз южноамериканских наций (УНАСУР), образованный более десяти лет назад левыми лидерами региона. Об этом заявил МИД республики. Ранее страна вошла в недавно созданную организацию Форум для развития Южной Америки (ПРОСУР), ориентированную на Вашингтон. По мнению экспертов, этот шаг Бразилии завершил формирование на континенте двух противостоящих друг другу блоков. Аналитики считают, что США попытаются использовать раскол для изоляции Венесуэлы и смены власти в этой стране, а также для усиления влияния в регионе.

Бразилия, стоявшая у истоков создания Союза южноамериканских наций (УНАСУР), покидает его ряды. О денонсации соответствующего договора заявил МИД республики. Страна ещё шесть месяцев будет оставаться в УНАСУР: таково требование конституционного соглашения (устава) организации. Но принимать участие в её работе Бразилия больше не будет. Она стала седьмым государством, вышедшим из УНАСУР за последние полгода. Ранее организацию покинули Аргентина, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Лидеры стран, вышедших из Союза южноамериканских наций, создали в марте 2019 года новый проект: Форум для развития Южной Америки (ПРОСУР). В него входят Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор — государства, где у власти находятся правые силы, выступающие, по мнению экспертов, за углубление связей с США.

Таким образом, в УНАСУР остались только страны, где у власти находятся левые силы, которые, как считают аналитики, в той или мере ориентируются на Россию и Китай: Боливия, Уругвай, Суринам, Гайана и Венесуэла.

Левые против правых

УНАСУР возник в 2004 году. Целью организации было создание аналога ЕС в Южной Америке: с общей зоной свободной торговли, единой валютой, наднациональным парламентом и органами власти. Отличие этого интеграционного проекта от Евросоюза было в том, что он с самого начала имел чёткую идеологическую направленность.

Его отцами-основателями стали президенты, придерживающиеся левых политических убеждений: венесуэлец Уго Чавес, аргентинец Нестор Киршнер и бразилец Лула да Силва. Они хотели ограничить влияние Вашингтона в Южной Америке, считают эксперты. В учредительных документах УНАСУР отмечалось, что Союз южноамериканских наций должен стать чисто региональным проектом. Поэтому в него не могли входить США, стремящиеся принять участие в любых интеграционных объединениях Нового Света.

«УНАСУР должен иметь свой собственный международный трибунал, а также комиссию по правам человека, чтобы убрать занесённый над нами Дамоклов меч, с помощью которого международные организации, не все, но большинство, шантажируют и выносят санкции», — заявлял в 2011 году Чавес.

Правда, его предложение поддержки не получило.

Кризисный период для УНАСУР наступил несколько лет назад, когда во многих странах Южной Америки стала меняться власть. Левые лидеры и партии терпели поражения на выборах, к руководству приходили правые.

В 2018—2019 годах ряды УНАСУР покинули Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу. В апреле из организации вышла страна-учредительница Аргентина.

«Это решение было принято в контексте кризиса, от которого страдает эта организация, что проявлялось в бездействии Генерального секретариата в течение более двух лет, в повестке дня, далёкой от её первоначальных целей, а также из-за административного беспорядка, который в последнее время преобладал в организации», — говорилось в сообщении аргентинского МИД.

И вот спустя несколько дней ряды УНАСУР оставил второй учредитель — Бразилия.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин считает, что бразильский президент Жаир Болсонару решил покинуть Союз южноамериканских наций, поддавшись давлению США.

«Американцы хотят завершить процесс изоляции Венесуэлы, для этого им нужно лишить страну союзников, а значит, необходимо ликвидировать УНАСУР», — сказал он в беседе с RT.

Битва за Южную Америку

Вашингтон последовательно добивается включения южноамериканских государств в проамериканские организации, полагает Чичин.

«Поэтому была создана ПРОСУР, поэтому Дональд Трамп говорит о расширении контактов с Бразилией по линии НАТО. Конечная цель США заключается в том, чтобы поставить Латинскую Америку под свой полный контроль, вернуть те позиции, которые американцы потеряли, когда в странах региона стали побеждать левые», — утверждает эксперт.

Дональд Трамп и Жаир Болсонару

Reuters

© Kevin Lamarque

Следующим этапом битвы Соединённых Штатов за влияние в Южной Америке, по мнению Чичина, будет борьба Госдепа за выход Бразилии из БРИКС.

«Вашингтон хочет, чтобы эта страна вошла в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), тесно связанную с США. Тут желания Госдепа и Болсонару совпадают. Он говорил, что не против включения страны в ОЭСР и заявлял, что членство в этой организации и в БРИКС несовместимо», — отметил Чичин.

Эксперт обращает внимание на то, что рейтинг Болсонару падает, не исключено, что его не переизберут в 2022 году. Поэтому американцы стремятся добиться от него уступок как можно скорее, а значит, попытки выхода Бразилии из БРИКС следует ожидать в ближайшее время, считает Чичин.

Вместе с тем, отмечает эксперт, расстаться с этой организацией для бразильцев будет не так просто, как покинуть УНАСУР, — это нанесёт существенный ущерб отношениям страны с Россией и Китаем.

«Выход из БРИКС ударит прежде всего по китайским интересам. Китай является для Бразилии одним из основных торговых партнёров. Понятно, что США заинтересованы в том, чтобы руками Болсонару вытеснить Пекин с бразильского рынка и занять его место. Однако не факт, что при всём желании бразильского президента это получится: слишком большие китайские инвестиции вложены в бразильскую экономику», — уверен Чичин.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов также считает, что выход Бразилии из БРИКС маловероятен.

«УНАСУР — уже давно чисто формальная структура, такой клуб по интересам для левых лидеров. Поэтому Болсонару так легко вышел оттуда. А членство в БРИКС для Бразилии не просто престижно, но и выгодно. Страна получает кредиты по линии этой организации. К тому же Бразилия председательствует в БРИКС и выход оттуда нанесёт удар по её международному престижу», — сказал он в беседе с RT.

«Грань в сотрудничестве США»

Если американцы попытаются создать на основе ПРОСУР военный блок или даже просто коалицию для вторжения в Венесуэлу, то можно ожидать существенного обострения политической обстановки в Южной Америке, уверен Мартынов.

«Но руководители государств Южной Америки понимают, что есть грань в сотрудничестве с США, которую нельзя переступать, иначе лишишься власти, потому что народ не поймёт. Не случайно того же Болсонару от радикальных действий в отношении Венесуэлы удерживают его собственные военные», — отмечает эксперт.

Солдаты бразильской армии

Reuters

© Adriano Machado

Он так же напоминает, что бразильский президент не дал ответ Трампу на его предложение усилить сотрудничество с НАТО. Болсонару понял, что сближение с этим военным блоком не будет поддержано в его стране, считает эксперт.

Если американцы смирятся с тем, что интервенция в Венесуэлу силами южноамериканских государств невозможна, УНАСУР и ПРОСУР будут просто конкурировать между собой, уверен Мартынов.

По мнению эксперта, левые Южной Америки должны извлечь урок из неудачи своего интеграционного проекта.

«ПРОСУР не возник ниоткуда, правый поворот в политике многих государств региона нельзя объяснить исключительно кознями США. Левые правительства, которые создавали УНАСУР, наделали слишком много экономических и политических ошибок, влипали в коррупционные скандалы, шли на конфронтацию со своими оппонентами, в том числе с Вашингтоном, там, где её можно было избежать. Они действовали слишком размашисто. Их народы от этого устали. Отсюда — закономерная реакция в виде усиления влияния правых, следствием чего стала нынешняя ситуация на континенте», — подводит итог Мартынов.