Мадуро предостерёг главу Бразилии от возможного вторжения в Венесуэлу

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро предостерёг главу Бразилии Жаира Болсонару от возможного военного вторжения в Венесуэлу.
Мадуро предостерёг главу Бразилии от возможного вторжения в Венесуэлу
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мадуро, которое транслировалось в Twitter.

«Угрожать военным вторжением стране в нарушение устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой, существующих более 100 лет? Венесуэльский народ категорически отвергает эту угрозу войны и военного вторжения со стороны Болсонару в отношении доблестного, мирного народа Венесуэлы», — сказал он.

Как отметил венесуэльский лидер, угрозы президента Бразилии в итоге обернутся против него самого, а его действия против Венесуэлы будут иметь негативные последствия.

Ранее издание La Vanguardia опубликовало материал, в котором приводились слова Болсонару о том, каковы будут действия Бразилии в случае гипотетического военного вторжения в Венесуэлу.

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