Болсонару отказался от участия в возможной военной операции в Венесуэле

Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телеканала Fox рассказал о встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что сообщил коллеге о том, что страна не готова принять участие в возможной военной операции против Венесуэлы.

Как уточняет El Pais, Болсонару ясно дал Трампу понять, что Бразилия не намерена предоставлять солдат для участия в возможной интервенции в Боливарианскую Республику, подчеркнув, что страна «имеет некоторые ограничения» в этом отношении.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что США перебрасывают на территорию Пуэрто-Рико силы специальных операций и высаживают подразделения вооружённых сил в Колумбии для их задействования в операции по отстранению от власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.