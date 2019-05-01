«Такое нельзя говорить серьёзно»: Помпео заявил о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро намеревался сбежать из страны на Кубу, однако Россия убедила его этого не делать. Глава Боливарианской Республики, комментируя эти слова, отметил, что «такое нельзя говорить серьёзно». В МИД РФ выразили мнение, что с помощью подобных фейков Вашингтон пытается деморализовать армию латиноамериканской страны. Отметим, что накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил о переходе к финальной фазе плана по свержению власти «Свобода» и призвал военных присоединиться к нему. Это привело к беспорядкам, которые в Каракасе охарактеризовали как неудавшуюся попытку госпереворота. Мадуро поручил прокуратуре начать расследование произошедшего.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал несерьёзными слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы отговорила его сбегать из страны.

«Майк Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолёт, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну. Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьёзно», — приводит ТАСС слова Мадуро.

Ранее, 30 апреля, Помпео заявил, что венесуэльский президент подготовил самолёт, чтобы вылететь на Кубу.

«У него на взлётной полосе стоял подготовленный самолёт, он был готов покинуть (Венесуэлу. — RT) сегодня утром, насколько мы понимаем, и русские дали понять, что ему лучше остаться», — сказал он CNN.

С помощью подобных фейков США пытаются ослабить венесуэльскую армию, убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны», — приводит её слова CNN.

«Переворот провалился»

Отметим, что заявление Помпео прозвучало на фоне массовых беспорядков, произошедших в Венесуэле во вторник, 30 апреля. Провозгласивший себя президентом Боливарианской Республики глава оппозиции Хуан Гуаидо призвал армию и население страны положить «конец узурпации». Он назвал это финальной фазой операции «Свобода».

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В результате небольшая группа военных перешла на его сторону и вступила в противостояние с правительственными войсками. В то же время сторонники Гуаидо начали собираться у военной базы Ла Карлота, откуда оппозиционер якобы записал обращение с призывом свергнуть власти. Однако руководство страны заверило, что сама база остаётся под контролем правительства, как и все находящиеся там военные.

Между протестующими и Национальной гвардией произошли столкновения. По данным CNN, ссылающегося на медицинские службы, пострадал по меньшей мере 71 человек.

Власти страны назвали произошедшее очередной попыткой государственного переворота, которую поддержали Соединённые Штаты. Так, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса написал в Twitter, что слова Помпео о подготовке Мадуро бегства из страны — это признание, что попытка переворота не удалась.

«Придумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы поддержали, провалился… в очередной раз. В правительстве США должны вспомнить про дипломатию», — отметил он.

Прокуратура Венесуэлы уже начала расследование. Об этом в эфире канала teleSUR заявил Мадуро.

«Я говорил с генеральным прокурором республики, и он назначил трёх прокуроров, которые уже ведут расследование», — сообщил он.

Президент Боливарианской Республики также заявил, что эту попытку госпереворота возглавил лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, ранее сбежавший из-под домашнего ареста.

В 2015 году Лопес был приговорён к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных акций, которые привели к столкновениям и гибели людей. В 2017 году он был переведён под домашний арест.

«Без вмешательства извне»

В международном сообществе призвали все стороны к диалогу. Так, президент Боливии Эво Моралес заявил о поддержке его страной мирных инициатив. При этом ответственность за столкновения он возложил на американского президента Дональда Трампа.

«Трамп снова потерпел неудачу в осуществлении переворота. К сожалению, некоторые правительства ошибаются и поддержали его. Мы всегда должны делать ставку на суверенитет и мир — народ Венесуэлы твёрдо продемонстрировал, что это его путь. Мы будем поддерживать любую инициативу диалога, которая будет предложена», — написал он в Twitter.

Nuevamente fracasó Trump en su ofensiva golpista. Lamentablemente algunos gobiernos se equivocan y lo apoyan. Hay que apostar siempre por la soberanía y la paz; el pueblo venezolano demostró con firmeza que ese es su camino. Apoyaremos toda iniciativa de diálogo que se plantee. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 мая 2019 г.

Ранее с аналогичным призывом к сторонам конфликта выступили и другие страны. Так, МИД России подчеркнул необходимость разрешения ситуации без внешнего вмешательства.

«Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в чётком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

С осуждением попытки госпереворота выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он указал на попытки третьих государств «назначить губернатора в постмодернистскую колонию».

«Мы осуждаем попытку государственного переворота в Венесуэле, как стране, которая боролась с ударами и пережила негативные последствия этих ударов. Весь мир должен уважать демократический выбор венесуэльского народа. Те, кто пытаются назначить губернатора в постмодернистскую колонию вместо избранного главы Венесуэлы… должны знать, что только на демократических выборах определяется, как будет управляться страна», — написал он в Twitter.

Евросоюз призвал к сдержанности и проведению «свободных и справедливых выборов в соответствии с Конституцией Венесуэлы».

«Мы вновь заявляем, что существует только политический, мирный и демократический выход из кризисов, с которыми сталкивается страна. Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает проявлять максимальную сдержанность во избежание гибели людей и эскалации напряжённости», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Тем не менее США, хоть и призвали к мирному диалогу, поддержали военных, выступивших против законных властей.

«Венесуэльцы ясно дали понять, что текущий путь к демократии необратим. У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и членов демократически избранного Национального собрания или столкнуться с ещё большим антропогенным страданием и изоляцией», — написал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Twitter.

В поддержку участников попытки госпереворота высказалась и Организация американских государств. О позиции ОАГ в своём Twitter заявил её генсек Луис Альмагро.

«Мы приветствуем присоединение военных к защите Конституции и президенту Хуану Гуаидо. Необходима полная поддержка процесса перехода к демократии мирным путём. ОАГ вместе с Венесуэлой», — заявил он.

Отметим, что власти Венесуэлы многократно осуждали ОАГ за её позицию по отношению к происходящим в стране событиям. Комментируя выход Каракаса из организации, Мадуро назвал её «министерством колоний США».