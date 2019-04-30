В МИД России оценили ситуацию в Венесуэле

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Боливарианской Республике на фоне столкновений с участием представителей вооружённых сил. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД России оценили ситуацию в Венесуэле
  • Reuters

«Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации. Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта», — говорится в тексте.

Также российские дипломаты призвали участников протестных мероприятий с обеих сторон отказаться от насилия.

«Важно избежать беспорядков и кровопролития... Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля», — уточняется в сообщении. 

Кроме того, в МИД России отметили, что «СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно законным властям республики.

В свою очередь, глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

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