В МИД России оценили ситуацию в Венесуэле

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Боливарианской Республике на фоне столкновений с участием представителей вооружённых сил. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации. Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта», — говорится в тексте.

Также российские дипломаты призвали участников протестных мероприятий с обеих сторон отказаться от насилия.

«Важно избежать беспорядков и кровопролития... Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в МИД России отметили, что «СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно законным властям республики.

В свою очередь, глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».