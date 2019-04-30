В посольстве России в Венесуэле рассказали о ситуации в Каракасе
- Reuters
Отмечается, что в настоящее время обстановка в Каракасе спокойная, военнослужащие страны остаются на стороне законного правительства.
«В целом обстановка в Каракасе спокойная. Обстановка полностью контролируется властями. Военные продолжают оставаться на стороне правительства, крупных противостояний между силами правопорядка и демонстрантами не отмечено», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Также сообщалось, что демонстранты, протестующие против действий правительства республики, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.