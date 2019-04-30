СМИ: Глава оборонного предприятия Cavim задержан сторонниками Гуаидо в Венесуэле

Короткая ссылка
Вооружённые сторонники лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, по некоторым данным, задержали главу оборонного предприятия страны Cavim генерала Карлоса Армаса Лопеса, передаёт El Mundo.
СМИ: Глава оборонного предприятия Cavim задержан сторонниками Гуаидо в Венесуэле
  • Reuters

Подтверждения указанной информации из других источников к настоящему времени нет.

Cavim — государственная компания, поставляющая вооружение в армию Венесуэлы.

Ранее Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о верности правительству действующего президента Николаса Мадуро, дав обещание обеспечить порядок в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить