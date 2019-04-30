СМИ: Глава оборонного предприятия Cavim задержан сторонниками Гуаидо в Венесуэле
- Reuters
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#EnDirecto ▶ Militares leales a Guaidó han detenido en Maracay al general Carlos Armas López, presidente del Cavim, la empresa pública dedicada al desarrollo de armamento y municiones https://t.co/5lQQ4UcLv8— EL MUNDO (@elmundoes) 30 апреля 2019 г.
Cavim — государственная компания, поставляющая вооружение в армию Венесуэлы.
Ранее Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».
В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о верности правительству действующего президента Николаса Мадуро, дав обещание обеспечить порядок в республике.