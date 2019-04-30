СМИ: Глава оборонного предприятия Cavim задержан сторонниками Гуаидо в Венесуэле

Вооружённые сторонники лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, по некоторым данным, задержали главу оборонного предприятия страны Cavim генерала Карлоса Армаса Лопеса, передаёт El Mundo.

Подтверждения указанной информации из других источников к настоящему времени нет.

#EnDirecto ▶ Militares leales a Guaidó han detenido en Maracay al general Carlos Armas López, presidente del Cavim, la empresa pública dedicada al desarrollo de armamento y municiones https://t.co/5lQQ4UcLv8 — EL MUNDO (@elmundoes) 30 апреля 2019 г.

Cavim — государственная компания, поставляющая вооружение в армию Венесуэлы.

Ранее Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о верности правительству действующего президента Николаса Мадуро, дав обещание обеспечить порядок в республике.