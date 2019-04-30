Министр обороны Венесуэлы пообещал защитить порядок в стране

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о верности правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро. Он отметил готовность армии защищать Конституцию страны.

«Мы будем твёрдо стоять на защите Конституции страны и мира в республике», — написал министр в Twitter.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Как сообщило агентство Associated Press, рядом с местом выступления Гуаидо в Каракасе распылён слезоточивый газ.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.