Министр обороны Венесуэлы пообещал защитить порядок в стране
- Reuters
«Мы будем твёрдо стоять на защите Конституции страны и мира в республике», — написал министр в Twitter.
Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Как сообщило агентство Associated Press, рядом с местом выступления Гуаидо в Каракасе распылён слезоточивый газ.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.