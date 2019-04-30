Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о начале финальной фазы операции «Свобода».
Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Сегодня временный президент Хуан Гуаидо объявил о начале операции «Свобода». Власти США полностью поддерживают венесуэльский народ в стремлении к свободе и демократии. Демократия не может потерпеть поражение», — написал он.

Ранее Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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