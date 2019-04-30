Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о начале финальной фазы операции «Свобода».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Сегодня временный президент Хуан Гуаидо объявил о начале операции «Свобода». Власти США полностью поддерживают венесуэльский народ в стремлении к свободе и демократии. Демократия не может потерпеть поражение», — написал он.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 апреля 2019 г.

Ранее Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.