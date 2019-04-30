В Венесуэле начались столкновения между демонстрантами и Нацгвардией

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В Венесуэле демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
В Венесуэле начались столкновения между демонстрантами и Нацгвардией
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Антиправительственные демонстранты и дезертиры из Нацгвардии устроили столкновения с сотрудниками Национальной гвардии, которые используют слезоточивый газ в районе Альтамира в Каракасе», — пишет агентство.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.

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