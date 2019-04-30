В Венесуэле начались столкновения между демонстрантами и Нацгвардией

В Венесуэле демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Об этом сообщает AFP.

«Антиправительственные демонстранты и дезертиры из Нацгвардии устроили столкновения с сотрудниками Национальной гвардии, которые используют слезоточивый газ в районе Альтамира в Каракасе», — пишет агентство.

Des manifestants anti-gouvernement et des déserteurs de la Garde nationale affrontent des membres de la Garde nationale, qui leur envoient du gaz lacrymogène, dans le quartier d'Altamira, à Caracas #AFPpic.twitter.com/PjjPqINeNG — Agence France-Presse (@afpfr) 30 апреля 2019 г.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.