Президент Бразилии собирает экстренное совещание из-за Венесуэлы

Короткая ссылка
Президент Бразилии Жаир Болсонару собирает экстренное совещание правительства из-за ситуации в Венесуэле.
Президент Бразилии собирает экстренное совещание из-за Венесуэлы
  • Reuters

Об этом сообщает портал Globo.

«Президент проведёт днём совещание по этому вопросу», — заявил вице-президент Бразилии Амилтон Моурау.

Уточняется, что в совещании примут участие представители Министерства обороны, МИД и Службы национальной безопасности.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить