Президент Бразилии собирает экстренное совещание из-за Венесуэлы

Президент Бразилии Жаир Болсонару собирает экстренное совещание правительства из-за ситуации в Венесуэле.

Об этом сообщает портал Globo.

«Президент проведёт днём совещание по этому вопросу», — заявил вице-президент Бразилии Амилтон Моурау.

Уточняется, что в совещании примут участие представители Министерства обороны, МИД и Службы национальной безопасности.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.