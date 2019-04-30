Президент Бразилии собирает экстренное совещание из-за Венесуэлы
- Reuters
Об этом сообщает портал Globo.
«Президент проведёт днём совещание по этому вопросу», — заявил вице-президент Бразилии Амилтон Моурау.
Уточняется, что в совещании примут участие представители Министерства обороны, МИД и Службы национальной безопасности.
Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Госсекретарь США Майк Помпео в связи с этим отметил, что американские власти полностью поддерживают Гуаидо.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.