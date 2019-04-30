Мадуро заявил о преданности военного руководства страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно венесуэльским властям.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«У нас должны быть стальные нервы! Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI), которые мне заявили о своей полной верности народу, Конституции и родине. Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим!» — написал он.

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 апреля 2019 г.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.