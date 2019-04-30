В ЕС призвали избегать насилия в Венесуэле

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала все стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия и проявлять максимальную сдержанность.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вновь заявляем, что существует только политический, мирный и демократический выход из кризисов, с которыми сталкивается страна. Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает проявлять максимальную сдержанность во избежание гибели людей и эскалации напряжённости», — указала она.

По её словам, Евросоюз следит за ситуацией и намерен добиваться «проведения свободных и справедливых выборов в соответствии с Конституцией Венесуэлы».

Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США считают происходящее в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

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