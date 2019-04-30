Трамп заявил о поддержке народа Венесуэлы

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что поддерживает народ Венесуэлы.
Трамп заявил о поддержке народа Венесуэлы
  • Reuters

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!» — уточнил он.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США считают происходящее в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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