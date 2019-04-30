Трамп заявил о поддержке народа Венесуэлы
- Reuters
«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!» — уточнил он.
I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2019 г.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США считают происходящее в Венесуэле «потенциально переломным моментом».
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.