Трамп заявил о поддержке народа Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что поддерживает народ Венесуэлы.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!» — уточнил он.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2019 г.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США считают происходящее в Венесуэле «потенциально переломным моментом».

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.