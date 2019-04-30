Гутерреш призвал стороны конфликта в Венесуэле к максимальной сдержанности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие в Венесуэле стороны к максимальной сдержанности.
Гутерреш призвал стороны конфликта в Венесуэле к максимальной сдержанности
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек обеспокоен ситуацией в Венесуэле и призывает стороны к максимальной сдержанности», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Дюжаррик отметил, что Гутерреш «внимательно следит за развитием событий» в Боливарианской Республике.

Ранее лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России оценили ситуацию в республике на фоне столкновений с участием представителей вооружённых сил.

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