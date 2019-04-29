Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.
Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле
  • Reuters

По словам министра, попытки некоторых стран сместить режим в Венесуэле ради собственных интересов привели к ухудшению социальной ситуации в регионе, сообщает РИА Новости.

Шойгу напомнил о последствиях подобных внешних действий на Ближнем Востоке и севере Африки и предостерёг от развития подобного сценария в Боливарианской Республике.

«Курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции», — добавил Шойгу на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Ранее глава ГРУ Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков рассказал о планах США сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии.

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