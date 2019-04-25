ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии

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США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма. Об этом рассказал глава ГУ Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков.
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
  • Reuters

«Подрывная деятельность США против Боливарианской Республики продолжается. Разрабатываются различные варианты смещения «чавистского» правительства — от создания условий для роста протестных настроений с последующей их трансформацией в «социальный взрыв» до реализации силовых сценариев в отношении Каракаса», — сказал он в ходе Московской конференции по международной безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Костюкова, Вашингтон, «опасаясь задействовать национальные вооружённые силы», желает организовать вторжение «руками союзников», в частности, Колумбии.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит признаки подготовки Соединённых Штатов к проведению военной операции против Боливарианской Республики.

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