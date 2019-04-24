Мадуро заявил, что «американский сапог» никогда не ступит на землю Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заверил, что «американский сапог» никогда не ступит на землю Боливарианской Республики.
Мадуро заявил, что «американский сапог» никогда не ступит на землю Венесуэлы
  • Reuters

«14 лет назад команданте (Уго) Чавес подтвердил волю к уважению национального суверенитета, положив конец вмешательству США в деятельность наших вооружённых сил. Как сын Чавеса, я гарантирую вам, что никогда больше американский сапог не ступит на нашу священную землю», — написал он. 

Ранее Мадуро заявил, что власти полностью контролируют территорию страны.

Кроме того, он отметил, что американскому лидеру Дональду Трампу не удастся достичь своих целей в Боливарианской Республике.

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