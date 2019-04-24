Мадуро заявил, что «американский сапог» никогда не ступит на землю Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заверил, что «американский сапог» никогда не ступит на землю Боливарианской Республики.

«14 лет назад команданте (Уго) Чавес подтвердил волю к уважению национального суверенитета, положив конец вмешательству США в деятельность наших вооружённых сил. Как сын Чавеса, я гарантирую вам, что никогда больше американский сапог не ступит на нашу священную землю», — написал он.

Hace 14 años el Comandante Chávez ratificó la voluntad de hacer respetar la soberanía nacional, al poner fin a la injerencia militar de los EE.UU. en nuestra #FANB. Como hijo de Chávez les garantizo que más nunca la bota yankee pisará nuestra tierra sagrada. pic.twitter.com/OtGkgeMM1w — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 апреля 2019 г.

Ранее Мадуро заявил, что власти полностью контролируют территорию страны.

Кроме того, он отметил, что американскому лидеру Дональду Трампу не удастся достичь своих целей в Боливарианской Республике.