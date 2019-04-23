Мадуро: Трамп не пройдёт

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет достичь своих целей в Боливарианской Республике.
Мадуро: Трамп не пройдёт
  • Reuters

«Трамп не пройдёт!» — написал он, опубликовав вместе с текстом статью газеты Cuatro F.

По словам Мадуро, в номере рассказывается о противостоянии Каракаса «империалистической агрессии и действиям их марионеток».

В марте Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс назвал переброску военных из России в латиноамериканскую страну «нежелательной провокацией».

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