Мадуро: Трамп не пройдёт

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет достичь своих целей в Боливарианской Республике.

«Трамп не пройдёт!» — написал он, опубликовав вместе с текстом статью газеты Cuatro F.

¡Trump no pasará! Es el mensaje de la Edición N° 203 del periódico @CuatroFWeb, que nos amplía sobre nuestros grandes esfuerzos para hacer frente a las agresiones imperiales y a sus títeres. ¡Vamos al Debate! Descárgalo aquí ==> https://t.co/TZoiBnqO6ppic.twitter.com/SGpDiMIcGd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 апреля 2019 г.

По словам Мадуро, в номере рассказывается о противостоянии Каракаса «империалистической агрессии и действиям их марионеток».

В марте Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс назвал переброску военных из России в латиноамериканскую страну «нежелательной провокацией».