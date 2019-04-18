Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле
  • Reuters

«С каждым днём мы всё чаще слышим о вероятности задействования силового сценария против Венесуэлы... Высокие представители администрации Трампа уже не просто требуют от президента Мадуро покинуть свой законный пост. Теперь появляются пассажи о том, что он должен уйти до конца года, а в случае невыполнения этого ультиматума может быть применена сила», — сказала Захарова.

По её словам, заявления американской стороны подтверждают опасения, что силовая акция США в Венесуэле — не абстракция, а возможная реальность.

«Ещё одна псевдопричина подготовки военного вторжения — необходимость сдерживания российского влияния в Венесуэле», — добавила Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения назвал аморальными санкции Соединённых Штатов против ЦБ Венесуэлы.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.

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