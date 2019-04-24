Мадуро сообщил о полном контроле властей над Венесуэлой

Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что власти полностью контролируют территорию страны, а он выполняет все свои обязательства.

«У нас есть полный контроль правительства, управления вооружёнными боливарианскими силами, контроль над национальной территорией», — цитирует его РИА Новости. Также Мадуро заявил, что как конституционный президент Венесуэлы он управляет национальными отношениями, международными связями и занимается государственной повесткой дня. Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что в 13 штатах республики наблюдаются проблемы с электроснабжением.