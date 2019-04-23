Гуаидо заявил о проблемах с энергоснабжением в 13 штатах Венесуэлы

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Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что в большинстве штатов страны наблюдаются проблемы с электроснабжением.

«Согласно нашему отчёту... 13 штатов Венесуэлы испытывают серьёзные проблемы с подачей электричества и в трёх штатах подача энергии восстановлена наполовину», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

При этом он призвал к отставке президента страны Николаса Мадуро «для восстановления нормальной жизни» в Венесуэле.

Кроме того, Гуаидо позвал сторонников прийти на акцию протеста 1 мая «для спасения страны».

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что на энергетическую систему страны проводят атаки до четырёх раз в день.

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