Гуаидо заявил о проблемах с энергоснабжением в 13 штатах Венесуэлы
«Согласно нашему отчёту... 13 штатов Венесуэлы испытывают серьёзные проблемы с подачей электричества и в трёх штатах подача энергии восстановлена наполовину», — написал он в своём микроблоге в Twitter.
При этом он призвал к отставке президента страны Николаса Мадуро «для восстановления нормальной жизни» в Венесуэле.
Кроме того, Гуаидо позвал сторонников прийти на акцию протеста 1 мая «для спасения страны».
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что на энергетическую систему страны проводят атаки до четырёх раз в день.