Мадуро заявил о ежедневных атаках на систему энергоснабжения

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла нейтрализует от двух до четырех атак в день на систему энергоснабжения.

«Работники электроэнергетического сектора не спят, они 24 часа в сутки оберегают систему от атак. Каждый день мы нейтрализуем две-три-четыре атаки на систему энергоснабжения», — цитирует РИА Новости Мадуро.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

Мадуро заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью провоцирования беспорядков.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.