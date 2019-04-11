Мадуро заявил о ежедневных атаках на систему энергоснабжения

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла нейтрализует от двух до четырех атак в день на систему энергоснабжения.

«Работники электроэнергетического сектора не спят, они 24 часа в сутки оберегают систему от атак. Каждый день мы нейтрализуем две-три-четыре атаки на систему энергоснабжения», — цитирует РИА Новости Мадуро.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

Мадуро заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью провоцирования беспорядков

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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