Мадуро рассказал о попытках «электрического переворота» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью создания беспорядков. Об этом он сказал во время телеобращения.

«Сейчас по полной происходит развитие государственного электрического переворота. Чтобы оставить без электричества страну, а значит, оставить народ без воды, привести его в состояние разочарования и насилия, что продвигается маленькими группами организаторов беспорядков», — приводит слова Мадуро РИА Новости.

Он отметил, что власти не позволят создать в стране «ужасное положение» и продолжат идти по дороге мира.

Ранее Мадуро заявил, что утвердил месячный план по восстановлению системы электроснабжения страны.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества. Отключение произошло в 21 штате.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.