Мадуро рассказал о плане по восстановлению электроснабжения Венесуэлы
«Был принят месячный план действий, призванный обеспечить гарантированное электроснабжение, процесс генерации электроэнергии», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мадуро, план предусматривает «регулирование нагрузки» на электросети.
30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 штате.
Власти начали расследование причин аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве регионов.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.