Мадуро рассказал о плане по восстановлению электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утвердил месячный план по восстановлению системы электроснабжения страны.

«Был принят месячный план действий, призванный обеспечить гарантированное электроснабжение, процесс генерации электроэнергии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мадуро, план предусматривает «регулирование нагрузки» на электросети.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 штате.

Власти начали расследование причин аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве регионов.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.