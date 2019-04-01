Мадуро рассказал о плане по восстановлению электроснабжения Венесуэлы

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утвердил месячный план по восстановлению системы электроснабжения страны.

«Был принят месячный план действий, призванный обеспечить гарантированное электроснабжение, процесс генерации электроэнергии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мадуро, план предусматривает «регулирование нагрузки» на электросети.

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 штате.

Власти начали расследование причин аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве регионов.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить